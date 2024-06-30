CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrette olması gereken sınırı açıkladı

30 Haziran 2024 18:23 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:35

Asgari ücrete kıyma hesabı! Et zammına göre hesaplansaydı 42 bin TL olacaktı

Asgari ücrete kıyma hesabı! Et zammına göre hesaplansaydı 42 bin TL olacaktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze'de asgari ücret meselesi sebebiyle düzenlenen Geçinemiyoruz Mitingi'nde konuştu. Özel asgari ücretin 25 bin liraya çıkması gerektiğini savunarak Temmuz ayında zam talebini yineledi. Özel "25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi. Özel emekli maaşlarının da en az bir asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim konusuna değinen Özel, "Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Sokaklar, meydanlar bizimdir. Güvencesizliğe alışın diyorlar, alışmayacağız. Refah payını almak emekçinin hakkıdır. Yok öyle işine gelince sabır, işine gelince direnç istemek. Söz veriyorum, emekli maaşı 1 asgari ücret olana kadar durmayacağız. Kademeyi de, stajı da konuşacağız... Hep beraber başaracağız. Herkesin derdini dile getirmeden buradan ayrılmayacağız. Türkiye işçi sınıfı hakkını size bırakmayacak. Çiftçilerin de yanındayız. Doyurmak için önce doymak gerek.

-Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Maaşlar hesaplama yüzünden ay ortasında erimeye başlıyor.

-Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

-Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. en az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

-Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü, yandaşa değil esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü?

-Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz.

-Biri çıkmış '4 yıl seçimsiz bir dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, 'Geçinemiyoruz.' Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur!