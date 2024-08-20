CHP lideri Özgür Özel, ayağını nasıl kırdığını anlattı! Hakkındaki iddialara da cevap verdi

20 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in ayağının kırılmadığı silahla vurulduğu öne sürülmüştü. Bunun dışında Özel'in alkollü bir şekilde ayrıldığı mekanda ayağını kırdığına dair iddialar da ortaya atılmıştı. CHP lideri hem bu iddialara cevap verdi, hem de ayağının nasıl kırıldığını açıkladı.

"FETÖ'CÜLERİN PEŞİNDEN KOŞAN ARKADAŞLARA DİYORUM"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özel, iddialara “Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” ifadeleriyle cevap verdi.

AYAĞINI MANİSA'DAKİ EVİNDE KIRDI

Ayağını nasıl kırdığını da anlatan CHP lideri Özel, kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu söyledi.

İlk başta bölgenin şiştiğini daha sonrasında ise bu tedavisi uyguladığını aktaran Özel, "Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi" dedi.