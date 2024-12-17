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CHP lideri Özgür Özel Donald Trump'ın sözlerini değerlendirdi! Erdoğan açıklaması gündem oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 16:06 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:09

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü biri olduğunu söylemişti. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sözlerini değerlendiren ve övgü olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu sözler beni utandırdı" ifadelerini kullandı.

Esad'ın devrilmesi ve Türkiye'nin Suriye​'deki  hakimiyetinin artmasını ise ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump​ da değerlendirdi. Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olduğunu söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a övgü dolu sözler söyledi.

"ÇOK AKILLI BİR ADAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlara ve liderliğine dikkati çeken Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri, Erdoğan’ın çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Erdoğan çok akıllı bir adam.

CHP lideri Özgür Özel Donald Trump'ın sözlerini değerlendirdi! Erdoğan açıklaması gündem oldu - 1. Resim

"ÇETİN BİR LİDER"

Trump, konuşmasında Suriye’deki belirsizlikler konusunda Türkiye’nin kilit ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor.

Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye’nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok zeki bir adam ve oldukça çetin bir lider.

CHP lideri Özgür Özel Donald Trump'ın sözlerini değerlendirdi! Erdoğan açıklaması gündem oldu - 2. Resim

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEĞERLENDİRME GELDİ

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği övgü dolu sözler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi.

Trump'ın sözleri için "utandığını" söyleyen Özel şu ifadelere yer verdi:

CHP lideri Özgür Özel Donald Trump'ın sözlerini değerlendirdi! Erdoğan açıklaması gündem oldu - 3. Resim

"BU MEKTUBUN ANAHTAR KELİMESİ ERDOĞAN'IN AKILLI DAVRANMASI"

"Ne demiş Trump; Erdoğan çok iyi anlaştığım biri demiş. Çok güçlü ve kuvvetli bir ordu kurdu demiş. Şu anda Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Suriye'nin anahtarı bence Türkiye'nin elinde olacak demiş. Çok akıllı, çok zeki adam ve çok sert demiş. Dünya çok fazla can kaybına yol açmadan dostça bir devralma gerçekleştirdi demiş.

Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak, bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle demiş. Türkiye isyancıları destekleyerek destekleyerek ilerledi demiş ve Erdoğan'ın akıllı olduğunu söylemiş.

Bu açıklamada aba altında soba göstermek var sadece övgü değil. Trump'ın açıklaması beni utandırdı."

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Kaynak: tgrthaber.com
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