CHP lideri Özgür Özel, Esad ile görüşeceğini duyurdu: Sığınmacı meselesi için herkes irade göstersin 

04 Temmuz 2024 23:18 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 23:20

KRT TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan CHP lideri Özgür Özel, son günlerde Kayseri'de patlak veren sığınmacı meselesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de yaşanan olaylar ilgili Özel, "Kayıtlı olanlar, kaçak olanlar belli olsun ona göre ne yapılacaksa yapılsın. Bugünkü durum bir statükoya dönüşemez. Bugünkü durum sıra dışı bir konudur. Bu durumun çözülmesi lazım. Ben üzerime düşen ne varsa yapacağım." dedi.

Yurt dışı ziyaretleri olacağını belirten CHP lideri, "Yarın ben Başbağlar'a gidiyorum oradan da Bükreş'e gideceğim. Oradaki ana konumuz da sığınmacılar. Türkiye'deki bütün büyükelçiler ile konuşuyorum. 'Biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız. Biz sizin sığınmacı deponuz olamayız' diyorum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Merkel'in yaptığı o tuhaf anlaşmayı kendisi için başarı sayabilir ama Avrupa Birliği'nin idealleri için utanç vericidir. Sayın Erdoğan kendi açıklıyor 48 milyar dolar masraf yaptık diye.

Siz Türkiye'yi konseyden atmaya çalışırsanız ben karşı çıkarım ama böyle olmaz. 'Sen sığınmacıları al Türkiye'de ne istiyorsan yap' bu çok kötü" yorumunda bulundu.

"ESAD İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Suriye'nin başkenti Şam'da görüşme yapacağını ifade etti. Özel, Esad ile temasımız oldu. Çok yakın bir zamanda heyet ile Şam ziyareti olacak. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp -Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim- bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız yeter ki Türkiye'de sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayların yaşanmasının endişesiyle de bu meselenin çözülmesi lazım.

"YURT DIŞINDA TÜRKİYE'NİN PARTİSİYİZ"

Bir devlet terbiyesi diye bir şey var. Dışişleri Bakanlığı açıklaması hepimizi bağlayacak bir şeydir. Bu senin blog sayfan değil. Bir şey yazacaksan Dışişleri Bakanı olarak kendi imzanı atarsın, söylersin. Bir kurumun ismini kullanıp, tutup da böyle bir şeyi internet sayfasına koymaları son derece yersiz. Normalleşme diyoruz, bu üsluplar doğru değil. CHP'nin herhangi bir dış gücü falan... Ben Erdoğan'ın kendisine söyledim, memnuniyetlerini iletti. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz, yurt dışına gittik mi Türkiye'nin partisiyiz. Örneğin ben Gezi Davası'nın bu şekilde olmasını savunamam. Bu ülkeye olimpiyat alınacak hep birlikte alacağız, bu ülkenin reklamını, ticaretini hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

'NORMALLEŞME' ZİYARETLERİ

Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıklayan Özel şöyle konuştu:

"100 yıllık Cumhuriyet, Ata'nın huzurundasınız, ana muhalefet lideri ile iktidar partisinin lideri ya da son seçimlerin birinci partisinin lideri birbirine sürtünüyorlar el sıkışmıyorlar, hatır sormuyorlar. Birbirlerine isimleriyle hitap etmiyorlar, lakaplar falan... Böyle bir şey olmaz. Ben bunun parçası olmam. Belli bir diplomasiyi sürdürmek lazım. Bayramlaşmak, hal hatır sormak... Bunların yapılmamasının ana muhalefete hiçbir faydası yok.

CHP, Türkiye'nin birinci partisi oldu ve bunun olgunluğuyla siyasetin normalleşmesini istiyor. En sert muhalefeti yapıyor ama '28 Şubat'taki paşaların salınması önemlidir' diyor 15 gün sonra bu oluyor bu bir kazanım. Bunlar mikro kazanımdır.

Makro kazanım nedir? Bana diyorlar ki 'Anayasa yapalım' Ben, 17.5 milyon oy aldım. Bunlar bana 'Ne işin var orada' der, eşim 'Özgür kalk oradan' der. Mevcut anayasayı tanımayan, çiğneyen birisiyle anayasa yapamam. Anayasa Erdoğan'a değil her doğana uymalı.

Özgüveni yüksek bir siyasete hepimizin bir şekilde intibak etmesi lazım. Erdoğan seçimlerde ikinci parti oldu, orada duruyor. 4 yıl seçimsiz zaman var diyor. AK Parti yoksa erken seçim yapamıyorsun."

ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, halkın yarısının erken seçimi istediğini yarısının ise istemediğini söyledi:

"Bana kalsa, yarın karar alalım 2 ay sonra yapalım seçimi ama benim elimde değil. Erken seçim konusunda hiçbir farklı düşüncem yok. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak erken seçim talebinde bulunmayacağım dedim. Yüzde 38 oyu CHP'nin kemik oyu görsem çıkıp 'Birinci parti ben oldum' derim. Vatandaş bu samimiyetsizliği reddeder.

360 milletvekilim olsa ben kırmızı kartın gereğini yaparım. Kırmızı kart görmüş oyuncu sahada kalamaz değil mi? Erdoğan'ın görevden ayrılmasının iki yolu var. Ya kendisi yenileyecek, ya parlamentoda 360 el kalkacak ben de 130 el var.

Benim gündemimde erken seçim var zaten halk istiyorsa. Ama halen halkın yarısı istiyor, yarısı istemiyor. Biz bir erken seçim talebini erkenden tüketirsek, günü geldiğinde bir esprisi kalmaz."