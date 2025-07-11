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 | Onur Kaya

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 23:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 'in mitinginde yaptığı konuşmalar üzerine savcılık harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

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'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇLAMASI

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'in Antalya mitinginde yaptığı konuşmada soruşturmaya konu olan sözleri şöyle:

"Günlerdir konuşulan baklavacı var ya, baklavacı. Hani polis geliyor, ‘Aç kutuyu’ diyor, açıyor. Açarken eli bile titremiyor. Gayet sakin, hazırlıklı. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99,9 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya yollamışlar, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar."

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ETİKETLER
#özgür özel
#antalya
#manavgat
#5237 Türk Ceza Kanunu
#Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma
#Politika
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