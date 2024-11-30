CHP lideri Özgür Özel masadaki son anket sonuçlarını açıkladı

30 Kasım 2024 19:17 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 19:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette yaşanan PKK elebaşı Öcalan'a af ve kayyum tartışmalarının akabinde yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Partisinin oy oranını açıklayan Özel, hükümete asgari ücretle ilgili de bir çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi​ (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkanlarıyla CHP​ Genel Merkezi'nde yaptığı toplantı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini belirten Özgür Özel, son anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. İşte CHP'nin oy oranı...

MASADAKİ SON ANKETİ AÇIKLADI

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin başarısını bugün de sosyal belediyecilik ile devam ettirdiğini söyleyen Özgür Özel ''Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır'' açıklamasında bulundu.

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını gördüler. Bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP'yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek...Buna gerçekten emek verdiler, bütçe ayırdılar.

İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırma, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeciliğin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek.

"İKTİDAR CHP'Lİ BELEDİYELERİ ENGELLİYOR"

2019'daki seçimi bütün karalamalara rağmen kazandık. Kaybetmeyi ve hazmetmeyi de öğrenecek dedik ama maalesef öyle olmadı. İktidar, CHP'li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Erdoğan kaybetmeyi asla öğrenemiyor. Ama nasıl kaybedildiğini millet ona ilk seçimde gösterecek."

"ASGARİ ÜCRETİ 35-40 BİN TL YAPARSANIZ..."

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinden sonra milletin gönlünden düştüğünü savunan Özgür Özel, "Yeniden gönlüne girmenin yolu çelme takmak olamaz. Millet bu hareketlerle sizi yeniden gönlüne koymak. Hizmette yarışmak, mesela kreş mi yapıyorlar bütün mahallelere kreş yapalım deseniz, sosyal yardımın en alasını yapalım deseniz, asgari ücreti 35-40 bin yapalım deseniz o zaman milletin gözüne girmek mümkün olur. Dönen tekere çomak soktuğunuzda biz milletin gönlünden düşmeyiz ama siz bu sefer milletin gözünden de düşersiniz. Bunları yapın milletin gözünden düşün, bir daha da size dönüp bakmasınlar" diye konuştu.