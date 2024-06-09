CHP lideri Özgür Özel, şehit Aybüke öğretmeni andı

09 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:50

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

"RAHMETLE VE SAYGIYLA ANIYORUM"

Özel paylaşımında şu ifadeleri kulllandı:

"Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum"

HAYATININ BAHARINDA ŞEHİT OLDU

Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Hayalini kurduğu mesleği sadece birkaç ay yapabildi. Eli kanlı PKK'lı teröristler, hem hayallerini hem de hayatını elinden aldı.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de teröristlerin belediye başkanının aracına açtığı ateşte kurşunların hedefi oldu. PKK terör örgütü, Şenay Aybüke Yalçın'ı mesleğinin ilk yılında hayattan kopardı. Şenay öğretmen, Kozluk ilçesinde görevini aşkla yaparken tam bu noktada şehit edildi.