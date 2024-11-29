CHP lideri Özgür Özel Silivri'de! Terörden tutuklanan Ahmet Özer'e destek ziyareti

29 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel'in ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklama da bulunması bekleniyor.