CHP lideri Özgür Özel Silivri'de! Terörden tutuklanan Ahmet Özer'e destek ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi. Özel'in ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklama da bulunması bekleniyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz ay emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınmış, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmıştı.
Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
GÜNLER SONRA İZİN ÇIKTI
Özer'in tutuklanması sonrası Özgür Özel, Ahmet Özer ile görüşmek istediğini ancak izin verilmediğini iddia etmişti.
Özgür Özel'e, Ahmet Özer ile görüşmesi için izin çıktı.
Yaşananların ardından 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da gerçekleşeceği bildirilen görüşmeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
açıklama yapması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyarete gitti.
Özel'in ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklama da bulunması bekleniyor.