CHP lideri Özgür Özel, tuttuğu takımı açıkladı! Aziz Yıldırım sözleri dikkat çekti

02 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:16

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: 17 bin 500 TL olsun, bütün SGK borcumuzu kapatalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah yazarı Yavuz Donat'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklayan Özgür Özel, Aziz Yıldırım için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE UĞRUNA HAPİS YATTI"

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe uğruna hapis yattığını belirten Özgür Özel, bunun da FETÖ kumpası sonucu olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım cezaevindeyken ziyarete gittiğini aktaran Özgür Özel, "Kulübe üye olup olmadığımı sordu... Üye olmadığımı söyledim. Dedi ki... 'Sizi üye yapalım ve güzel de bir numara verelim" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN 15 BİN NUMARALI ÜYESİ OLDUM"

Aziz Yıldırım'ın kendisine bazı numaraların saklı olduğunu söylediğini belirten Özgür Özel, "Fenerbahçe'nin 15 bin numaralı üyesi oldum. Aziz Yıldırım, son kongreyi kaybetti... Fakat tam da kendisine yakışan çok olumlu ve önemli mesajlar verdi" diye konuştu.