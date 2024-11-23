CHP lideri Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi! 'Milli irade hırsızlığıdır'

23 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:22

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Kayyum açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi. Özel, "Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" derken, İmamoğlu, "Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir" ifadelerini kullandı.

Bir kayyum kararı da Antalya'dan... Rüşvet Operasyonu’nun ardından balıkçı barınağına atandı

Bir kayyum kararı da Antalya'dan... Rüşvet Operasyonu’nun ardından balıkçı barınağına atandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açtı. İki belediyeye de kayyum atandı.

CHP'li başkan Sarıgül yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen getirildi. DEM Parti'li Cevdet Konak yerine ise Vali Bülent Tekbıyıkoğlu görevlendirildi.

Kayyum açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

"BU HUKUKSUZLUĞA DA DİRENECEĞİZ"

Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler...

İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."

'HUKUKİ DEĞİLDİR'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, "Belediyelerde halk iradesi tıpkı Başkan gibi Meclis Üyelerinde de vücut bulur. Bu akşam Tunceli Belediye Başkanlığı'na ilin valisi, Ovacık Belediyemize de ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kayyım uygulaması hukuki değildir." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şöyle devam etti: "Behemehal, başkan görevden alınıyorsa doğrusu belediye meclisinden yeni başkan seçilmesidir.

Mevcut uygulama millet iradesini gasp etmek, seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektir.

Unutmamak gerekir ki, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."