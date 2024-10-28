CHP lideri Özgür Özel ve Ümit Özdağ kavgası büyüyor! 'Sen anca eczane kurarsın'

28 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik 'siyasi yankesicilik' sözlerine yanıt geldi. Sosyal medya hesabından Özel'e ateş püsküren Özdağ, "Sen ancak eczane kurabilirsin" ifadelerini kullandı.

Siyasette tansiyon artarak sürüyor. CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, grup toplantısında 'Kürtlere devlet vadediyorum' sözleri ve üzerinden yaşanan polemiklere cevap verdi. Sözlerinin Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından çarpıtıldığını belirten Özel, sert konuştu.

"SİYASİ YANKESİCİLİK"

Özel, Kürtlere devlet vaat ettiği yönündeki ifadelerinin Özdağ tarafından çarpıtıldığını iddia etti ve durumu "siyasi yankesicilik" eylemi olarak nitelendirdi.

Özel, "Bu doğrudan kötü niyet ve CHP'ye karşı siyasi yankesicilik. Bunu isimle de söyleyebilirim. Bizzat Zafer Partisi Ümit Özdağ yapıyor. Bu bir tenezzül meselesi." dedi.

ÖZDAĞ'DAN ÖZEL'E YANIT

Özgür Özel'in bu sözlerine ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

"SİZ ANCAK ECZANE KURABİLİRSİNİZ"

Özdağ, "Özgür Bey, gerçekçi olun, siz ancak eczane kurabilirsiniz, devlet değil. Ve kimin devletini kime veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"GERİLMİŞ OLACAKSINIZ"

Ümit Özdağ, Özgür Özel'e verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Özgür Bey, genel başkan yardımcınızın çirkin üslubunu eleştirecek yerde benimsediğinizi, Zafer Partisi’ne “siyasi yankesici” dediğinizi görüyorum. CHP’nin fedakar, vatansever seçmenini cebinizde bozuk para olarak gördüğünüz için şimdi bu seçmenin Zafer Partisi’ne sempati ile bakmasından ötürü gerilmiş olacaksınız. Özgür Bey kelimesi kelimesine "Devlet Bey el yükseltti. El yükseltiyorum Devlet Bey, ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" dediniz. Sonra eleştiriler karşısında ezilince "Siyasi Yankesicilik" diye çemkirip duruyorsunuz."