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 | Onur Kaya

CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücrete ara zam mesajı

Yılın ikinci yarısı yaklaşırken yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan milyonlarca çalışanda asgari ücrete ara zam beklentisi oluştu. CHP lideri Özgür Özel de asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Ziyaret sonrası Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özel, asgari ücret konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücrete ara zam mesajı

İŞÇİ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Asgari ücrete ara zam konusu görüşmek üzere bu hafta içinde işçi sendikalarını ziyaret edeceğini söyleyen CHP lideri, "DİSK'i, TİSK'i, Hak-İş'i ve Türk-İş'i ziyaret takvimine bağlamayı ve bu hafta bitmeden bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek hafta da konfederasyonların dışındaki yapılarla birtakım çalışmalar yapıp daha sonra talebi netleştireceğiz." diye konuştu.

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"ASGARİ ÜCRET ZAMMI 4 AYDA ERİDİ"

Asgari ücrete zam talebinin tüm emekçiler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden Özgür Özel, "Asgari ücretin yılbaşında aldığı zam 4 ayda eridi. Kalan 8 ay boyunca emekliler geçen seneden beter duruma düşecek. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Büyük bir mücadele gerekiyor" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den asgari ücrete ara zam mesajı

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"ARA ZAM EMEKÇİNİN HAKKI"

"Konu sadece asgari ücret alanların değil, Türkiye'de asgari ücret zaten olmuş temel ücret. Toplumun yüzde 55’ini, doğrudan 60’ını ilgilendirdiği gibi herkesin aldığı maaş da asgari ücrete göre pozisyonlanıyor. Asgari ücrete ara zam emekçilerin hakkıdır, söke söke alınmalıdır."

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