CHP lideri Özgür Özel'den Cumhur ittifakına Sinan Ateş çağrısı: Hepinize sirayet ediyor

04 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:44

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de tetikçi Eray Özyağci tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülüyor.

Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'de duruşma salonunda Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e destek olmak amacıyla duruşma salonundaki yerini aldı.

"ACILI BİR ANNENİN YALAN ATACAK HALİ YOK"

Duruşmaya ara verilmesinin ardından basın açıklamasında bulunan Özel, duruşmada Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in dinlendiğini belirterek, “Saniye Ateş, oğlunu nasıl yetiştirdiğini anlattı ve oğlunu vuranların değil, vurdurtanların, ipini çekenlerin, kalemini kıranların kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

‘Oğlum öldü, babasının kalbi dayanmadı öldü ve ben zaten ölüyüm bana bunu nasıl yaparsınız?' dedi. Gerçekten kimin azmettirdiğini öğrenmek istediğini söyledi. Siyasilerin isimlerini söyledi. Sinan Ateş'in öldürüleceğini kendisine söylediğini, kendisinin kalemini kırdıklarını söylediği ve sözlerini bitiremeden de baygınlık geçirerek salondan sağlık sebebiyle çıkarılmak zorunda kaldı.

İnsanın kanı donuyor, acılı bir annenin yalan atacak hali yok. Öldürüleceğini bilen oğlunun hayatını kurtarmak için kimlerle konuşmaya çalıştığını ve bu sonun nasıl yaklaştığını tane tane anlattı” diye konuştu.

"SİYASİ CİNAYETİN NASIL BASİT BİR CİNAYETE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

“Artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor” diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Ezberletilmiş ifadeler; daha önceki ilk ifadelerinin hiç birini hatırlamayan, hepsini geri alan, suçu üstüne alan ve meseleyi bir adi cinayet olarak göstermeye çalışanların kimleri korudukları ve bu siyasi cinayetin nasıl basit bir cinayete dönüştürülmeye çalışıldığını hep birlikte görüyoruz.

Duruşmayı izleyen kim varsa aynı çıkarımda bulunuyor. Sinan Ateş'in dava arkadaşları, cenazesinde isyan eden arkadaşları gözyaşları içinde Sinan Ateş'in annesini dinliyorlar. Bir siyasi hareketin ve bir siyasi partinin veya bir başka yapının iyi niyetli takipçileri ile o yapının birtakım suç örgütlerini de kullanarak suça bulaşmış olan bazılarından vicdanen nasıl ayrıştıklarını görüyoruz.”

"ÇÜRÜKLERİ AYIRMAZSANIZ BU ÇÜRÜMÜŞLÜK HEPİNİZE SİRAYET EDİYOR"

Cumhur İttifakı ortakları olan AK Parti ve MHP'ye seslenen Özel, “Bu cinayeti azmettiren ve işin içinde suç örgütleri ile temas eden çürükleri ayırmazsanız bu çürümüşlük hepinize sirayet ediyor.

Partinizi ve iktidarınızı bu çürümüşlükten kurtarmak için yapmanız gereken şey; o çürümüşleri o sepetten ayırmak. ‘Bize de bulaşır, biz onlara sarı öküzü vermeyiz. Verirsek başka yerlere gider' derseniz, Saniye ve Ayşe Ateş'in gözyaşlarında boğulacaksınız.

Bırakın birkaç tane illegal yapılarla işbirliği içinde olan birkaç çürümüşü ayıklayıp, bu yükten kurtulun. Bu hem o partinin hem de ittifak ortağının vermesi gereken tarihi bir karar. Bir süre sonra dönemeyeceksiniz ve bu acılı annenin gözyaşlarında boğulup gideceksiniz. Milletin vicdanında çok olumsuz bir yere doğru gidiyorsunuz” açıklamasında bulundu.

"ATEŞ'İN AİLESİ 'DOST BİLDİKLERİMİZ DÜŞMANMIŞ, DÜŞMAN BİLDİKLERİMİZ DOSTMUŞ' DİYOR"

Sinan ateş öldürülmesi meselesinin artık siyaseti ve çıkarı kalmadığını dile getiren Özel, “Bu iş bir vicdan meselesidir. Vicdanı olanlarla olmayanlar ayrışacak. Burada siyasi bir hesap yapıyorsanız da vicdanı olanlar vicdansızları her zaman yenerler.

Millet de vicdanın yanında konumlanır. Millet, gücün, kaba kuvvetin, devlet gücünün, istihbarat gücünün ya da siyasi tehdit ve şantajların değil Saniye Ateş'in yanında durur. Bizim siyasi pozisyonumuzun Sinan Ateş'ten ne kadar farklı olduğunu herkes biliyor ama ailesi ‘dost bildiklerimiz düşmanmış, düşman bildiklerimiz dostmuş' diyor. Bu milletin vicdanı böyle bir vicdandır.

Eğer burada herkes pozisyonunu korumaya çalışırsa esas milletin pozisyonu belirleyici olacak ve sis perdesi indirmeye çalışıp kendilerini kurtarmaya çalışanların tam karşısında duracak. Bu milletin vicdanı bu cinayetin aydınlanmasına kim mani oluyorsa onu tarihe gömecek” şeklinde konuştu.