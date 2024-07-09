Özgür Özel'den Türk Lirası vaadi: İktidara gelirsek AK Parti'nin yaptığını yapacağız

09 Temmuz 2024 13:38 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milli takımımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, UEFA'nın büyük adaletsizliği sonucunda millilerimiz son dakikaya kadar pes etmese de veda etmek zorunda kaldı. Farklılıkları Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı bir bütün olarak sahiplenen herkesin bu başarısını kutluyorum.

31 Mart'ta biz sizinle kavga etmeyeceğiz, emekliler, asgari ücretliler için kavga edeceğiz deyip elimizin tersiyle kutuplaştırmayı iten, polemikten uzak duran bir CHP'nin başarısı bugün Sosyalist Enternasyonal'in birinci gündemidir.

"İKTİDARA GELİRSEK TL'DEN SIFIR ATACAĞIZ"

CHP iktidarında kurulacak hükümette 10 yıl sonra toplamda yaşanacak olan şudur: AK Parti'nin yaptığı gibi biz de Türk Lirası'ndan sınır atacağız. Ama onlar gibi enflasyonu yükseltip sıfırlar sığmayınca hem paradan, hem maaştan hem de etiketten atmayacağız. Sadece etiketten, fiyatlardan atacağız. Maaşlardan atmayacağız.

AK Parti ve MHP'nin seçmenlerine sesleniyorum. İsrafçı değil hizmete aday verdiniz. O günden bugüne kimseyi pişman etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Gelecek seçimlerde CHP'ye oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat değerli olacağını göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot aldığınızı düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla 500 lira elektrik faturası değil 50 lira ödediğinizi göreceksiniz.

Zenginlerden doğrudan vergi alın diyoruz. Ne kadar kaçacaklar bilmiyorum çünkü vatandaş her gün daha yüksek sesle seçim istediğini söylüyor. Yapılacak ilk seçimlerde partimiz iktidar olacak, ekonomi iyiye gidecek, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak.

KIBRIS ZİYARETİ

Sayın Erdoğan'a uçakta sormuşlar, 'Beraber gitme teklifi yaptık, kendi uçaklarıyla gideceklermiş' demiş. Sayın Erdoğan herkesin uçağı var sanıyor. Ama Ajet'in, THY'nin, AnadoluJet'in filosundaki bütün uçaklar CHP'nin uçağıdır. İhtiyaç olursa kiralanır. Biz bir yıl önceden beri 1974 Kıbrıs gazisi ile gitmek için çalışıyoruz.

'Erdoğan çağırdı, Özel reddetti', 'onun uçağı bunun uçağı' yok. Biz Kıbrıs'ta protokoldeki yerimizi alırız, makamlara göstermemiz gereken saygıyı gösteririz. O davete 2 gün önceden kendi heyetimizle gideceğiz. 50 yıldır haklı Kıbrıs davasının arkasında duran partinin genel başkanı olarak gidiyorum oraya.

TORBA YASADAKİ 'KADININ SOYADI' DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Anayasa Mahkemesi 'kadın isterse kendi soyadını, isterse kocasının soyadını, isterse de hem kocasınınkini hem de kendisininkini beraber kullanır' diyor. AK Parti yeni düzenlemeyle kadınların anayasal kazanımını elinden almaya çalışıyor. Devlet olarak sana ne? Kadınlar kararlarını kendileri verirler. Kadının ne giyeceğine, ne yiyeceğine, hangi soyadını kullanacağına sadece kadınlar karar verir.

TÜİK'İN ENFLASYON VERİLERİNİ ELEŞTİRDİ

TÜİK, Tayyip Beyi'i üzmeyen istatistik kurumunun rakamları. Açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil. Cebe giren ekmek, çocuğa alınacak süt. Buna göre zam alıyor insanlar. Yıllardır TÜİK şeffaf olması gereken verileri açıklamıyor. Onunla aynı işi yapan bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG açıklıyor.

ENAG enflasyonu yüzde 160 buluyor, TÜİK yüzde 80. ENAG'a göre zam verse 2 kat zam alacak. TÜİK'e göre yarısı veriliyor. Bu kul hakkıdır.

HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ÇAĞRISI

Alınan emekli maaşının Almancaya, İngilizceye tercümesi yok. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledik. Şimdi kök maaşa zam yapacaklar. 9 bin TL alan 11 bin TL alacak. Hükümet hala emekliyi görmüyor. Bugün 3 işçi federasyonu ağzını açtı ve enflasyon zammını istediler. Emekliye de en az asgari ücret verilmeli dediler. Sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün DİSK, Türk-İş ve Hak-İş'i tebrik ediyorum enflasyon zammını istedikleri için.

Şimdiden asgari ücret 3 bin 800 lira eridi. Bu büyük haksızlık. Asgari ücretlilerin geçinmesi mümkün değil. 10 bin lira alan emekliye yüzde 20 zam yapsan ne olur? Emeklilere asgari ücretin verilmesi, asgari ücrete de zam yapılması lazım."