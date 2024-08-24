CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış! Cumhurbaşkanı adayı değilim

24 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Özel, soruları da yanıtladı.

Aksoy, Özel'e net bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yönetti.

Özel, soruya aynı netlikte cevap verdi.

"ÇOK NET ADAY DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim."

'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ' İDDİALARI

Özel, son dönemde CHP'nin 'parlamenter sisteme geçiş' söylemini geri plana alması iddiaları üzerinden sorulan soruya ''Güçlendirilmiş parlamenter sistemeden vazgeçmedik. Vatandaşların hayatına etkide bulunan sorunları daha çok gündemimize alıyoruz. Her sorulan soruya güçlendirilmiş parlamenter sistemi derseniz diğer konular hakkında bir şey bilmiyorsunuz olarak anlaşılıyor'' şeklinde cevap verdi.