CHP lideri Özgür Özel'den 'emekli maaşı' teklifi: Erdoğan'a da Bahçeli'ye de söyledim

10 May 2024 16:44 - Güncelleme : 10 May 2024 16:47

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasilere ziyaret turu başlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Özel, iki lidere emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı çağrıyı açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Özel, CHP'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı sonuçlar ve genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, CHP İl Başkanlıklarının "baba ocağı" olduğunu, tapusunun da sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye ittifakı" söylemini anımsatan Özel, şunları söyledi:

"CHP'Yİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

"Sadece sosyal demokratlara değil, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle hangi etnisiteden olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevi'sine, Sünni'sine herkese bu babaevinin kapısı açıktır. Türkiye ittifakı, ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır. O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, omuz omuza kol kola çalışacak. Ayrımız yok, gayrımız yok. Hep birlikte bu partinin başarısı için bu ülkenin selameti için çalışacağız. Hiç şüphe yok. Müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz."

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN MİTİNG

Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti.

İKTİDARA EMEKLİ MAAŞI ÇAĞRISI

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız" şeklinde konuştu.

26 Mayıs Pazar günü herkesi Ankara Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne davet eden Özgür Özel, "Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.