CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim çağrısı! Sandık için tarih verdi: Erdoğan aday olsun

03 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:40

Tüzük kurultayına hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Özgür Özel gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halk TV canlı yayınına katılan CHP lideri Özgür Özel, iktidarın ekonomi politikalarına eleştirilerde bulundu. Kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Dilruba Kayserilioğlu' ve 'teğmenlerin sloganı' konularına da değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip erken seçim çağrısı yaptı. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI

AK Parti'nin ekonomi yönetimini eleştiren Özgür Özel, Erdoğan'ın oy istediği insanları yüzüstü bıraktığını savundu. Asgari ücretlilerin enflasyona ezdirildiğini, emeklilerin de maaşlarında bekledikleri iyileştirmeyi alamadıklarını söyleyen Özel, "AK Parti enflasyonu düşüremiyor, derin yoksulluğa bir çare bulamıyor. Vatandaşlar ocak ayındaki maaşlarıyla 25 kilo kıyma alırken şu anda 20 kilo kıyma alır duruma geldiler. O yüzden hükümet gündemi başka taraflara çekmeye çalışıyor" diye konuştu.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Eskiden yoksul olanların şimdi derin yoksulluk halinde olduğunu, eskinin orta direğinin de artık yoksul konumuna düştüğünü belirten Özgür Özel, "Öyle bir maaş alıyorlar ki, karnını doyursalar sokakta kalıyorlar. Artık öfkeye dönüşen bir hüzün var, ama umut da var. Artık iktidar değişimi için gün sayıyoruz" dedi. İktidarın tükenmişlik sendromunda olduğunu dile getiren Özel, AK Parti'nin tarihinin en büyük türbülansını yaşadığını ifade etti.

DİLRUBA'YA NE SÖYLEDİ?

İzmir'de verdiği sokak röportajında AK Partili seçmene hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nu 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu yaptığı gerekçesiyle eleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç bir kadının yalnızca konuşmaları nedeniyle tutuklanıp, gece yarısı serbest bırakılmasına itiraz ettiğini kaydetti.

Dilruba'nın konuşmasındaki bazı ifadelerin AK Parti seçmenini kırabilecek ifadeler olduğunu kabul eden Özel, "Önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. 'Sözlerimin arkasındayım' demiş, ben orayı bile mahsurlu gördüm" dedi. Kendisine bazı telkinlerde bulunduğunu söyleyen Özel, düşünce özgürlüğü noktasında değerli bir noktada durduğunu ama Türkiye'nin kalp kırılan değil birbirine sahip çıkılan bir ülke olması gerektiğini belirtti.

TEĞMENLERİN 'ATATÜRK' SLOGANI

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin tartışmalara neden olan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ilgili de görüşlerini belirten CHP lideri, "Bundan Atatürk'ü seven kimse rahatsız olmaz. Yıllardır edilen bir yeminin birkaç yıldır ettirilmemesi ayıp. Bir ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı kılıcımız keskindir diyorlar" yorumunda bulundu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Hükümete erken seçim için çağrıda bulunan Özgür Özel, "Kasım 2025'te koyalım sandıkları, Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreç başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın siyasi kariyerinin seçimle sonlanması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı, "23 yıl kazanıp kazanıp aday olamadan gitmesini istemem. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok" dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamuoyunda uzun süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak anılmasına değinen CHP lideri Özgür Özel, her iki başkan hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

"Mansur Bey Türkiye'nin en önemli takımlarından birinde çok başarılı bir oyuncu, Ekrem Bey aynı şekilde. Bizim bir de milli takımımız var. En başarılıları oraya davet ediyor. Sol açıkta Ekrem Bey, sağ açıkta Mansur Bey var. Biri güçlense diğerini teşvik eder. Birbirlerine rakip değiller, belediyecilikte yarışabilirler ama hepsi birden milli takımda aynı formayı giyiyor. Bu iktidar bir dönem daha kazanırsa ne Ekrem var ne Mansur var ne Özgür var.

"HANGİSİNİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞININ ÖNEMİ YOK"

Partinin cumhurbaşkanı adayının tartışmalara yol açmayacak şekilde belirleneceğinin altını çizen Özel, "Geçiş döneminde kimin cumhurbaşkanı olacağının hiç önemi yok. En doğrusunu, tam mutabakat sağlanacak tartışmasız bir ismi belirleriz, ondan sonra Türkiye'yi hep beraber yönetiriz. O kadar olgun iki siyasetçi görüyorum ki ikisi de ülkenin, partinin menfaatlerini kendi çıkarlarından üstün tutuyorlar. Ne Ekrem Bey'den ne Mansur Bey'den 'Şunu istiyorum' diye bir şey duymadım. Partimizin zaten endişesi yok, hangisinin adı geçse adaylık için partililer alkışlıyor" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Önceki akşam tüzük kurultayı öncesi partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelen Özgür Özel, söz konusu görüşmenin detaylarını da paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun farklı bir ofis açma isteğinin gereksiz yere gündem yapılmaya çalışıldığını dile getiren Özgür Özel, "Vakıf kurma fikrim var demişti bana sayın Kılıçdaroğlu. İşlerini yürüteceği farklı bir ofis tutma önerisini de ben vermiştim. Ofis tutması çok konuşuldu, Kemal Bey'in farklı ofisi olmasında bir sorun yok" diye konuştu.

"ARAMIZDA SORUN VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNDEN RAHATSIZIZ"

Kılıçdaroğlu ile pek çok şeyi değerlendirdiklerini kaydeden Özel, "Genel bir Türkiye fotoğrafı çektik birlikte. Bu iktidarın ilk seçimlerde değişmesi konusunda hemfikiriz. Partide sanki eski genel başkan ile yeni başkan arasında sorun varmış gibi görülmesinden rahatsızız. Önümüzdeki tüzük kurultayı konusunda sayın genel başkanıma kapsamlı bir bilgi verdim" dedi. Özel ayrıca büyük bir vakıf kurup başına da Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.