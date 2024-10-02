CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu çıkışı! 'Siyasi yasak bence İstinaf'ta onanacak'

02 Ekim 2024 22:10 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 22:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?' sorusunu cevapladı. İmamoğlu'nun siyasi yasak alacağını söyleyen Özel durumun Yargıtay aşamasında kalacağını ifade etti. Özel aynı zamanda dün kendisini hedef alan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de cevap verdi.

CHP​ lideri Özgür Özel, katıldığı bir programda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu​'nun eleştirilerine cevap verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​'na olası siyasi yasak​ cezası ihtimaline karşın da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için, "Vekiller için kullandığı ifadeler beni üzdü. Bu sözleri kırıcı buldum. Benden sonraki genel başkanların saygılı olmasını beklerim" dedi.

İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olası bir siyasi yasak durumunda izleyecekleri yol sorusuna, "Böyle bir durum gerçekleşirse nasıl hareket edeceğimizi konuşmuştuk, fakat şu anda bunu açıklamak doğru olmaz. Böyle bir karar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer verilirse de Yargıtay süreci henüz bitmiş olmayacak. Benim tahminimce, siyasi yasak istinafta onaylanır, ancak Yargıtay aşaması hala kalmış olur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen Özel, "Bu tartışmalara kapılmamalıyız. Ekrem Bey, kendisine verilen 5 yıllık görev süresine vurgu yaptı" dedi.

'DEVLET BAHÇELİ DE NORMALLEŞME İSTİYOR'

Meclis'te Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözleri ve tokalaşma üzerine sorulan soru üzerine Özel "Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti. Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey gördüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın. Devlet Bey'in yaptığı siyaset kurumunu yıpratan bir şey. Sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Meclis'teki tavrı böyle olunca bu siyaseti yıpratıyor" dedi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Libya Tezkeresi bir daha gelse evet oyu vereceğiz. Torba tezkereye karşıyız. Türkiye'ye yabancı asker sokulmasına karşıyız. Suriye ile Irak'ı aynı tezkereye koyuyorlar, karşıyız"

'İMAMOĞLU'NUN SİYASİ YASAĞI ONAYLANACAK'

"Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı.

ADAY TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU!

"Allah ikisinin de (İmamoğlu ve Yavaş) eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net: Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan. Bu tartışmaları bizden olmayanlar ve adım adım iktidara yürümemizi engellemek isteyenler yapıyor. Esas hedefimiz Türkiye'yi güçlü parlamentoya dönüştürmek. ABD istisna en güçlü devletler parlamentoyla yönetiliyor. Gücü dağıtan ülkelerde halk zenginleşiyor"