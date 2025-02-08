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CHP lideri Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı! 'Hiç üstüme alınmıyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" açıklamasına yanıt vererek, bu sözleri üzerine alınmadığını söyledi. Özel, “Hiç ihanet etmedim çünkü” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 13:18

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün KRT TV canlı yayınına katılmış ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"Sırtımdan hançerlendim" açıklaması sorulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" ifadeleri dikkatleri çekmişti.

NE DİYECEKLERİ MERAK EDİLİYORDU

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası gözler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamasına cevap verdi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini üstüne alınmadığını söyledi.

ÖZEL: ÜSTÜME ALINMIYORUM, ÇÜNKÜ HİÇ İHANET ETMEDİM

Açıklamasına devam eden Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini üstüne almamasıyla ilgili ise 'Hiç ihanet etmedim çünkü' diyerek yanıtladı.

Özel, "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim." dedi.

 

 

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