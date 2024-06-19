CHP lideri Özgür Özel'den önemli açıklamalar

19 Haziran 2024 21:06 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 21:40

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğim süreç özel bir süreçti, bir travmadan sonra yaşanan süreçti ama hayatımın hiçbir evresinde genel başkanlık hedefiyle yanıp tutuşmuyordum. Ara ara soruluyordu genel başkanlık sorusu ama keşke parti iktidar olsaydı da genel başkan olmaya gerek kalmasaydı. Önemli olan Cumhuriyet'in 100. yılında partimizi iktidar yapmaktı.

"DEĞİŞİMİ İLK DİLLENDİREN İMAMOĞLU'YDU"

14-28 Mayıs seçimlerinin olduğu süreçte bir sürü yanlış yapıldı ama var gücümüzle seçimi almak için çalıştık, olmadı. Sokaktaki gençlerin gözünün feri söndü. Değişimi dile getiren ilk kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. Değişim olmazsa İstanbul'a da aday olmam dedi. O yüzden değişim olması gerektiğini konuşmaya başladık.

Seçimden sonra herkes fatura kesmek için bir yer arıyordu. Seçmen değişmeyeni cezalandırdı. Siyaset sokağın sesini duyma sanatıdır. Değişim ekibi aslında olmayacak bir şeyi oldurdu, herkes risk aldı.

BAŞKAN OLMAYA NASIL KARAR VERDİ?

Manisa'da 3 saat boyunca karanlıkta tek başıma oturarak düşündüm. Aday olmaya karar verdiğimi bilmesi gerekenlere söyledim, eşime daha söylememiştim. Siyaset arkadaşlarıma söyledim böyle bir adım atacağımızı. Destekleyeceğini düşündüğüm ama desteklemeyenlerden biri 'Kardeşim sen boş havuza balıklama atlıyorsun' dedi. Ben de dedim ki 'Zaten o yüzden kimse atlamıyor. Ben hesap ettim, düşene kadar dolacak.

SİYASETTEKİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Normali bu diyoruz, normali görüşmek. Siyasetçilerin görüşüp konuşmasının normal olduğunu söylüyoruz.

YILMAZ ÖZDİL'E SERT TEPKİ

Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ÇAĞRISI

Mehmet Şimşek'le ekonomi programı çalışmayacağız. Biz Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Mehmet Şimşek fikri de Cumhurbaşkanı'ndan çıktı. 10 bin TL ile geçinen emekli, temmuzda ara zam yapmayacağınızı söylediğiniz asgari ücretli ve borçlarını ödeyemeyen dünya kadar insan var. Emekli maaşları asgari ücrete çıkarılmalı, asgari ücrete de enflasyon farkı verilmeli.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN POLİTİKASINA DESTEK VERMEYİZ"

Bunun için para lazım. Mehmet Şimşek kemer sıkıyor. Dedim ki krizin sorumlularına değil krizin mağdurlarına yöneliyor. Bu kişilerden krizin faturasını çıkaramazsınız. Bunun için de bu vergi sisteminin değişmesi lazım dedim. Size tek önerim şu; Türkiye'deki gelir adaletsizliğine müdahale etmek için adil bir vergi sistemi. Benim Türkiye'yi erken seçime götürecek gücüm yok ama biz iktidara gelirsek bunu getireceğiz. Bu insanlara acıyorsak vergi reformu yapmamız lazım dedim. Mehmet Şimşek gelsin, onunla görüşün dedi kendisi. Bayramdan sonra Şimşek'le görüşeceğiz. Ama bizim onunla bu kemer sıkma politikasına destek vermemiz söz konusu olamaz. Krizin çözümü garibanın kemer sıkması değil vergi vermesi gerekenlerden vergi almak ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak."