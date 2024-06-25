Özgür Özel'den Şimşek-Karatepe görüşmesine ilişkin açıklama

25 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, EURO 2024'te Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımına başarılar diledi. Özel, Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Doğan’a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, ''Türkiye İttifakı’na herkesi davet ettik, davet etmeye de devam edeceğiz'' dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"31 Mart seçimlerinde biz bir partiyle ittifak yapmadık ama bu seçimin en büyük ittifakının içindeyiz, onun adı da Türkiye İttifakı'dır dedik herkesi davet ettik ve davet etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye İttifakı biraz daha genişliyor. Müslüm Doğan bugün baba ocağına dönüyor. Türkiye İttifakı'na katılırken şunu hatırlatmak isteriz. Biz bu ittifakı şöyle tarif ettik; milli takım gol atınca sevinen herkes, Türkiye ittifakındadır dedik. Geçtiğimiz Portekiz maçında birlikte üzüldük. Yarın hep birlikte Çekya maçını kazanıp hep birlikte o coşkuya ortak olacağız.''

KARATEPE-ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ

Dün müstakbel ekonomi bakanımız Yalçın Karatepe, sayın Mehmet Şimşek’le görüştüler. Görüşmenin öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için teşekkür ederiz. Normalleşme budur. Siyaset hem müzakere hem mücadele işi. Doğru bildiğini anlatma, öneri sunma işi… Düne kadar siz değil miydiniz ‘CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor’ diyen.

Dünkü görüşme böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi. Biz o görüşmede şunu söyledik; bu krizi emekliler, emekçiler, çiftçiler oluşturmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetmeyen, çok bilen anlayış yaptı. Gittik dedik ki; 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret yapmalısınız."