Özgür Özel çok sert konuştu! Asgari ücret ve emekli maaşı için ilk yorum

16 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:55

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili yorumu merakla beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz'da hiç asılmayan binalara Atatürk resimleri asanlar, hata yaptık, sadakate baktık liyakate değil diyenlerin, şimdi aynı hataları tekrar ettiklerini görüyoruz. O yüzden, iyi yetişmiş, liyakatli kadroların ve kesinlikle cemaatlere, partilere, kişilere değil, devlete olan sadakatin öneminin altını çiziyorum.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPEN ÖZEL HAREKAT BAŞKANI'NA TEPKİ

Dün gördüğüm bir şaşkına da şunu söylüyorum ki; sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış 'devlet'in eline sarılmışsın. Bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı, neye ne kadar izin verdiği kendi tercihidir. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniformasıyla, yetkisiyle olan birilerinin bu ülkede siyasetin bir kısmının, küçük bir kısmının temsiline eğilmesini, el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz, nokta.

Ben, bir devlet memurunun, bir siyasi liderin eline sarılmasında, muhatap hangimiz olursa olsun o devlet memuruna üstlendiği vazifenin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Onun dışındaki her türlü yaklaşım, çok kutsadığınız ve esasen saygıda ve bağlılıkta bizden çok geride olduğunuz, bu devletin dibine dinamit koymaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Polis hepimizin polisidir, asker hepimizin askerdir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Kimsenin tapulu malı değildir.

İZMİR'DEKİ ELEKTRİK AKIMI FACİASI

Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. Ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacağız. CHP Genel Başkanı olarak söz veriyorum.

Bu meseleyle ilgili grup başkanvekillerimiz dün bir çalışma yaptılar. Bir araştırma komisyonu kurulmasını istediler. Elektrik özelleştirilmesi, denetimsiz elektrik şirketleri, belediyelerle şirketler arasında ortaya çıkan sorunlar. Bunun için hep birlikte çalışacağız. AK Parti ve MHP belki de ucu bizim belediyeye dokunacak, kaldırın elleri engelleyelim ölümleri.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SORUNU

17 maddelik kanunu güya hayvan hakları kanunu. Evet Türkiye'de başıboş sokak köpeği sorunu var, doğru. Bunu çözümünü istiyoruz ama insancıl, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken kanun teklifi muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran, çözümü tamamen belediyelerde uygulayıcılara bırakan, hayvan hakları derken hayvanların yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler. Biz CHP olarak bunun karşısındayız. Bu hayvan hakları yasası diye getirilen ölüm ve infaz yasasına karşı sonuna kadar tarihi bir direniş göstereceğiz.

HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Sadece birkaç ayda akaryakıta, köprü ve ulaşıma, tren biletine, iğneden ipliğe her şeye zam geldi ama bir tek asgari ücrete zam gelmedi. Aralık ayına kadar 17 bin TL. 4 bin lira eridi bu para. Gebze'deki mitingde seslerini duyurduk ama şu ana kadar asla bir adım atmadılar. İşçinin, emeklinin, emekçinin yanındayız.

Klavyeden solculuğu bırakın. Bu ülke tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Çıkın meydanlara mücadeleye destek verin. Yoksulların, ezilenlerin sesi olacağız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN İLK YORUM

AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alınan en düşük emekli maaşıyla bugün 2 tane alınamıyor.

Beklentimiz asgari ücretti. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zaten o çıkınca anladık. Tayyip Bey hangi iyi haberi ona açıklattı?

6 ay önce en düşük emekli maaşıyla 25 kilo kıyma alınıyordu. Dün 16 kiloya düşmüştü. Bugün yapılan zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emekliye zam yapmıyorsunuz, 6 ay öncesine göre 5 kilo kıyma çalıyorsunuz. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Açlık sınırı 19 bin lirayken asgari ücreti 17 bin lirada bırakanlara diyoruz ki, CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, mücadele edeceğiz, hakkınızı söke söke alacağız.

Ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var."