CHP lideri Özgür Özel'den seçim vaadi! 'Cumhurbaşkanı olursam AB'ye gireceğiz'

17 Eylül 2024 14:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, CHP’nin vizyonunun ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak olduğunu belirtti. Gelecek genel seçimler için mesaj veren Özel, "Gelecek genel seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın yerine bir CHP’liyi cumhurbaşkanı seçeceğiz" diye konuştu

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediyelerini ziyarete devam ediyor. Özel, bu kapsamda Balıkesir​'de Marmara Adalar Belediyesi'ndeydi. CHP lideri burada halka hitap etti. Konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, alım gücü ve hayat pahalılığı konularına değindi.

Halka hizmet edeceğini vadeden Özel, "Ben AK Parti ve MHP’ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları, bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart’ta oy vereniyle, vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Halka hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Hedeflerinin iktidar olduğunu belirten Özel, "Bu gidişle, olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçe, seneye kasımda bir erken seçimden kaçamazlar ve o seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, iktidar partisi olacak, yine bu milletin yüzünü güldürecek, yine Türkiye şaha kalkacak, yine Türkiye gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacak, yetişecek, onları aşacak. Avrupa Birliği'ne girecek, parası değer kazanacak" diye konuştu.

VAADLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

CHP iktidara geldiğinde fiyatlardan bir sıfır atacaklarını söyleyen Özel, "10 kat fazla alım gücü. Ne sayede? Avrupa Birliği sayesinde. Oraya giren, o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit, yönü o tarafa çeviriyoruz, Selanik'e, Paşa'ya selamı çakıyoruz, Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bu milletin yüzünü güldürüyoruz. Başka yolu yok." ifadelerini kullandı.