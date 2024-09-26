CHP lideri Özgür Özel'den Türkevi'ni ziyaret: Gurur kaynağı

26 Eylül 2024 21:44 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 21:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'deki Türkevi'ni ziyaret ederek övgülerde bulundu. Türkevi'nde görüşmelerini yapan Özel bundan sonra da ABD programlarını burada yapmak istediklerini belirtti.

CHP​ lideri Özgür Özel, Türkevii'nde yaptığı görüşmeleri sonrası bundan sonra da CHP olarak ABD​ programlarını burada yapmak istediklerini açıklayarak "gurur kaynağı" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi​'nde programını bitiren Özel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GURUR KAYNAĞI"

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

CHP lideri, BM​ haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir." dedi.

ABD'YE AYŞENUR TEPKİSİ

New York'ta üç gündür devam eden programı boyunca en fazla Filistin konusu üzerinde durduklarını belirten Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti. Özel, "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır." ifadelerini kullandı.