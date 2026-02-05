CHP lideri Özgür Özel'i şoke eden manzara! Halk buluşmasına vatandaş ilgi göstermedi

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a giden CHP lideri Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreninin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden CHP lideri Özel'in programına az sayıda kişi katılması oldukça dikkat çekti.

Çok az sayıda vatandaşın katıldığı program drone kamerası ile havadan görüntülendi.

PARTİ İÇİ KAVGALAR, YOLSUZLUK VE RÜŞVET SORUŞTURMALARI

Yaşanan bu olayın sebebi olarak ise CHP'de son dönemde yaşanan parti için kavgalar, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları olduğu düşünülüyor. Açılan soruşturmalar ve iddialar CHP'ye olan desteği oldukça düşürdü.