CHP lideri Özgür Özel'in seçim çıkışına AK Parti'den tepki: Kötü bir espri olmaktan öteye geçmez!

04 Eylül 2024 19:43 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 19:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı herhangi bir seçimde yenebileceğini" düşünmesine tepki gösterdi. Çelik, "Bu, kendileri açısından kötü bir espri olmaktan öteye geçmez" değerlendirmesinde bulundu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" açıklamasını yapmıştı. "2026'nın baharında ya da gelecek yıl kasımda sandığa koyalım" diyen Özel, "Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım." demişti. Özel'in bu sözleri tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e cevap verdi.

"KÖTÜ BİR ESPRİ OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızı herhangi bir seçimde yenebileceğini düşünmesi hiçbir şekilde bir siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Bu, kendileri açısından kötü bir espri olmaktan öteye geçmez."

"ERDOĞAN ADAY OLSUN"

Özel, bir televizyon programında Erdoğan'ın aday olduğu bir erken seçimden çekinmediklerini söylemişti. Özel, "Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Özel, CHP'nin parlamenter sisteme dönüş hedefinin sürdüğünü de paylaşmıştı.