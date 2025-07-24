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 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP Meclis komisyonuna katılacak mı? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması gündemde olan ve silah bırakma süreciyle bağlantılı yeni komisyona hangi partilerin katılacağı belirsizliğini korurken, gazeteci Barış Yarkadaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tartışmalara dair dikkat çeken bir açıklama geldi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 23:57

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ’nun komisyona katılınması ve “Anayasa masasına” da oturulması gerektiğini söylediğini paylaştı…

CHP Meclis komisyonuna katılacak mı? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

İMAMOĞLU: KOMİSYONA KATILIN

’nde kurulması planlanan ve silah bırakma süreciyle bağlantılı olan yeni komisyona hangi partilerin katılacağı netlik kazanmazken, gazeteci Barış Yarkadaş, içindeki tartışmaları gündeme taşıdı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu komisyona katılınması yönünde bir görüş belirttiğini aktardı.

CHP Meclis komisyonuna katılacak mı? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

“ANAYASA MASASINA DA OTURUN”

Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki genel eğilim komisyona katılma yönünde. Oyunun dışında kalırsak yarın söyleyecek sözümüz olmaz yönünde düşünüyorlar. Bazı yöneticiler ise kesinlikle girmeyelim diyorlar. söz konusu olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gündeme gelebilir diye tabana anlatamayız endişesi var. Fakat Ekrem İmamoğlu ve çevresi bu komisyona katılınması gerektiğini ve hatta Anayasa masasına da oturulması gerektiğini ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1948449169330635115

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#türkiye büyük millet meclisi
#anayasa değişikliği
#silahlı gruplar
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Barış Yarkadaş
#Politika
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