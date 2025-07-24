CHP Meclis komisyonuna katılacak mı? Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun komisyona katılınması ve “Anayasa masasına” da oturulması gerektiğini söylediğini paylaştı…

İMAMOĞLU: KOMİSYONA KATILIN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulması planlanan ve silah bırakma süreciyle bağlantılı olan yeni komisyona hangi partilerin katılacağı netlik kazanmazken, gazeteci Barış Yarkadaş, CHP içindeki tartışmaları gündeme taşıdı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu komisyona katılınması yönünde bir görüş belirttiğini aktardı.

“ANAYASA MASASINA DA OTURUN”

Yarkadaş, “Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki genel eğilim komisyona katılma yönünde. Oyunun dışında kalırsak yarın söyleyecek sözümüz olmaz yönünde düşünüyorlar. Bazı yöneticiler ise kesinlikle girmeyelim diyorlar. Anayasa değişikliği söz konusu olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gündeme gelebilir diye tabana anlatamayız endişesi var. Fakat Ekrem İmamoğlu ve çevresi bu komisyona katılınması gerektiğini ve hatta Anayasa masasına da oturulması gerektiğini ifade ediyorlar” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1948449169330635115