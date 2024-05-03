03 May 2024 14:14 - Güncelleme : 03 May 2024 14:40
CHP milletvekili Bülent Özcan hastaneye kaldırıldı!
CHP'nin Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ile ilgili iddialara ilk açıklama geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği ile ilgili iddialara CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklık getirdi.
Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com