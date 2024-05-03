CHP milletvekili Bülent Özcan hastaneye kaldırıldı!

03 May 2024 14:14 - Güncelleme : 03 May 2024 14:40

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği ile ilgili iddialara CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklık getirdi.

Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.