CHP, Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırı sonrası 'komisyon kurulsun' demişti! sadece 14 kişi katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramıştı. Siyaset gündemine oturan olay sonrası CHP, genel başkanlarına yapılan saldırının araştırılması için TBMM’de grup önerisi verdi. Ancak alınan son bilgilere göre oylamaya sadece 14 CHP'li vekil katıldı.
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni düzenlenmişti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta yumruklu saldırıya uğramıştı.
Gündeme oturan olayın hemen ardından Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, hızla gözaltına alınan ve tutuklanan Tengioğlu, cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'e yapılan saldırının bir şekilde araştırılmasını isteyerek TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.
Gazeteci Zafer Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oylamaya 14 CHP'li vekilin katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin milletvekili sayısı 135. Yani CHP kendi genel başkanı için verilen önergeye sahip çıkmadı, 121 milletvekili oylamaya katılmadı."
https://x.com/zafersahin06/status/1920601327119577487