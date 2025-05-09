CHP, Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırı sonrası 'komisyon kurulsun' demişti! sadece 14 kişi katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramıştı. Siyaset gündemine oturan olay sonrası CHP, genel başkanlarına yapılan saldırının araştırılması için TBMM’de grup önerisi verdi. Ancak alınan son bilgilere göre oylamaya sadece 14 CHP'li vekil katıldı.