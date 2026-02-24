Menü Kapat
Politika
Editor
 Onur Kaya

CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını Ekrem İmamoğlu belirleyecek

CHP yönetimi, 2 Mart'ta yapacağı lansman ile birlikte seçim çalışmalarına resmen başlıyor. Partinin cumhurbaşkanı adayı konusunda yol haritasının belirleneceği ön tanıtımda 350 kişilik kadro ve 20 vaat kamuoyuna duyurulacak.

24.02.2026
24.02.2026
Cumhuriyet Halk Partisi (), yönetimindeki belediyelere yönelik dava süreçleri ve parti içindeki adaylık tartışmalarının gölgesinde seçim çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı liderliğinde dün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 2 Mart'ta düzenlenecek ön tanıtımla ilgili hazırlıkları ele aldı.

CHP, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde, 2 Mart'taki lansmanla seçim çalışmalarına hız vererek başta ekonomi olmak üzere çeşitli başlıklarda 20 vaat açıklayacak; kampanyanın ana çerçevesi ise Ekrem İmamoğlu tarafından belirlenecek.
CHP, seçim çalışmalarına 2 Mart'ta düzenlenecek bir lansmanla resmi olarak başlayacak.
Genel Başkan Özgür Özel, lansmanda ekonomi, emekliler, asgari ücretliler, ev hanımları ve gençlere yönelik 20 başlıkta vaat açıklayacak.
Kampanyanın ana çerçevesi ve gelecek dönemdeki yol haritası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belirlenecek.
Lansmanda 350 kişilik bir kadro tanıtılacak ve sonrasında parti örgütleri sahada aktif çalışmalara başlayacak.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN 20 VAAT

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP yönetimi, bu tanıtımla seçim çalışmalarının startını vermeye hazırlanıyor. Genel Merkez’de yapılacak lansmanda 350 kişilik kadro kamuoyuna tanıtılacak. Özgür Özel’in lansmanda başta ekonomi olmak üzere emekliler, asgari ücretliler, ev hanımları ve gençlere yönelik 20 başlıkta vaat açıklayacağı belirtiliyor.

YOL HARİTASINI İMAMOĞLU BELİRLEYECEK

Kampanyanın ana çerçevesinin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı tarafından çizildiği öğrenildi. Özel’in yarın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve lansmanla ilgili son detayları konuşması bekleniyor. Parti kaynakları, vaatlerin ve gelecek dönemdeki yol haritasının İmamoğlu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.

CHP'DE 2 MART HAZIRLIĞI

CHP'li kurmaylar, 2 Mart sonrasında parti örgütlerine sahaya çıkmaları talimatı verileceğini, broşürler dağıtılacağını ve çarşı-pazar ziyaretlerinin hız kazanacağını söyledi. Aylardır Türkiye'nin değişik noktalarında miting düzenleyen CHP lideri Özel’in de saha programlarına aktif biçimde katılacağı ve vatandaşlarla bire bir temas kuracağı ifade ediliyor.

