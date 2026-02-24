CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını Ekrem İmamoğlu belirleyecek

Kategoriler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yönetimindeki belediyelere yönelik dava süreçleri ve parti içindeki adaylık tartışmalarının gölgesinde seçim çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde dün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 2 Mart'ta düzenlenecek ön tanıtımla ilgili hazırlıkları ele aldı.
Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP yönetimi, bu tanıtımla seçim çalışmalarının startını vermeye hazırlanıyor. Genel Merkez’de yapılacak lansmanda 350 kişilik kadro kamuoyuna tanıtılacak. Özgür Özel’in lansmanda başta ekonomi olmak üzere emekliler, asgari ücretliler, ev hanımları ve gençlere yönelik 20 başlıkta vaat açıklayacağı belirtiliyor.
Kampanyanın ana çerçevesinin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çizildiği öğrenildi. Özel’in yarın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve lansmanla ilgili son detayları konuşması bekleniyor. Parti kaynakları, vaatlerin ve gelecek dönemdeki yol haritasının İmamoğlu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.
CHP'li kurmaylar, 2 Mart sonrasında parti örgütlerine sahaya çıkmaları talimatı verileceğini, broşürler dağıtılacağını ve çarşı-pazar ziyaretlerinin hız kazanacağını söyledi. Aylardır Türkiye'nin değişik noktalarında miting düzenleyen CHP lideri Özel’in de saha programlarına aktif biçimde katılacağı ve vatandaşlarla bire bir temas kuracağı ifade ediliyor.