CHP Suriye’deki yeni yönetime nasıl bakıyor? Özgür Özel: Hükümet doğru adımlar atarsa destekleriz!

13 Aralık 2024 00:33 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 00:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de herkesin bir arada sorunsuzca yaşayabileceği bir yerin inşa edilmesi gerektiğini belirterek, “Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Türkmen'iyle bütün yapıların geleceğini hep birlikte yaşayabilecekleri bir formüle katkı sağlarsak, bu durumda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönmesini barışçıl yoldan sağlarız. Hükümet, bu noktada doğru adımları atarsa destekleriz." açıklamasını yaptı. Özel, çözüm önerilerini de sıraladı...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye​'deki Esed rejiminin yıkıldığına işaret eden Özel, Suriye'de yaşananlar nedeniyle Türkiye​'nin son 13 yılda 200 milyar dolar kaybettiğini, resmi rakamlara göre 2 milyon 953 bin sığınmacının ülkeye geldiğini, 283 askerin şehit olduğunu iddia etti.

Özel, daha önce Şam'a gidip Esed ile görüşmesi halinde tüm mezheplerin temsil edildiği ulusal meclis ve demokratik parlamentonun doğru olacağını söylemeyi düşündüğünü kaydetti. Daha önce ''Esed'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeme kararını hata olarak değerlendirdiği'' açıklaması hatırlatılan Özel, "Bu işin nereye gittiği görülüyordu. (Şam) Bir günde düşmeyecekti, belki 10 günde, 20 günde, 50 günde ama düşecekti. Esad​'ın görüşmemesi şöyle hata. Görüşse, bir doğru çıkış planı bulunsa belki o zaman bilmiyorum." dedi.

CHP​ YENİ YÖNETİME NASIL BAKIYOR?

Özel, "Suriye'deki gelişmelerin ardından yeni yönetimle irtibat kurmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Hayır, şu an için öyle bir şey düşünmem ama Suriye'de demokrasiye doğru bir adım atılır, gerçek bir geçiş dönemi hükümeti kurulursa, o hükümet tüm kesimleri temsil ediyorsa biz de o hükümetle CHP olarak ilişki kurarız.'' yanıtını verdi.

Parti olarak doğruya doğru demek durumunda olduklarını belirten Özel, "Böyle hep karşıda olacağız diye bir şey yok. Biz, Suriye'de ne savunuyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğünü, hızla demokrasiye doğru adımlar atılmasını, Suriye'deki bütün yapıların temsil edilmesini. Burada Araplar, Kürtler, Türkmenler en başta ve Dürziler, diğer ufak yapılar." dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsenin toprağında gözümüz yok, Suriye'yi Suriyeliler yönetsin." sözünü kıymetli bulduğunu belirterek, "Suriye'de Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Türkmen'iyle bütün yapıların geleceğini hep birlikte yaşayabilecekleri bir formüle katkı sağlarsak, bu durumda Suriye yaşanabilir bir yer olursa, Türkiye'deki Suriyelilerin memleketlerine dönmesini barışçıl yoldan sağlarız. Hükümet, bu noktada doğru adımları atarsa destekleriz." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜMLER SIRALADI

Özel, Suriyeli sığınmacılar için eve dönüş paketi önerisinde bulunacaklarını dile getirerek, Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık ve iş hayatına dair düşündükleri çözümleri sıraladı. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına işaret eden Özel, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir tehdit olduğu ortada. Bu noktada uluslararası toplum ve uluslararası hukuk arkamıza alınarak ve BM kararları da gösterilerek İsrail'e 'Dur' denilmesi ve çok net olunması lazım. Suriye'de İsrail ve Amerika'nın planı işledi. Türkiye, ortaya çıkan durumu kendisi açısından iç siyasete elverişli bir başarı gibi gösterse de başkasının oyunu işledi. Bu meselede Türkiye'nin, Suriye'nin bundan sonrası için inisiyatif alması ve orada bir aktör olarak bulunması zaruridir." değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE’DE KÜRT SORUNU VAR”

Özel, Türkiye'de bir Kürt sorununun olduğunu dile getirerek, "Olmasa çözmeye uğraşmazsınız. 'Silahların gömülmesi.' dediler. Uluslararası çatışmalı süreçlerde 'Anlaşamazsak geri alırsınız.' şartıyla silah gömdürülür. Bu silahların bırakılması ve Türkiye'ye barış gelmesi lazım.'' dedi.

En kritik adımın, süreci Meclis odaklı yürütmenin zorunluluğu olduğunu anlatan Özel, "Dünya bu süreçleri nasıl çözdüyse öyle çözmek lazım. Türkiye'de Kürtler, 'Biz eşit hissetmiyoruz.' diyorlarsa o sorunu çözmek hepimizin boynunun borcu ama onu hep birlikte oturup müzakere edeceğiz. Benim toplumsal mutabakatta bir şartım var: Bütün partilerin davet edilmesi lazım.'' diye konuştu.

''BÖYLE BİR HATA YAPACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

''Böyle bir hata yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Yaparlarsa yeniden devleti milletin karşısına dikmiş olurlar. Türk milleti devletini sever, çağırırsa askere gider, gerekirse onun için ölür. Vergisini verir. Devletine toz kondurmaz ama karşısına birileri iktidarını sürdürmek için devleti dikerse ya da millete dikte ederse, devletle millet yarışırsa millet kazanır. Kenan Evren, 'Askeri kökenli bir adayı seç.' dedi. Özal'ı seçtiler. 28 Şubat sürecini yaşadık. 15 Temmuz akşamı devletin imkanlarını eline geçirmiş birileri devleti ele geçirmek için milletin karşısına dikildi, yine millet kazandı. Onlarda F-16, tank vardı. Millette hiçbir şey yoktu ama millet kazandı. Ne olur biliyor musunuz? O siyasi yasağın bedelini AKP'ye sandıkta millet ödetir. Bize de anayasayı çok hızlı değiştirecek çoğunluğu verir. O yasak kalkar."

Özel, soru üzerine İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında sorun olmadığını söyledi. Partiyle ilgili sözleri nedeniyle CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hatırlatılması üzerine Özel, "Lütfü Savaş'la bir alakam kalmadı. O sözleri söyledikten sonra hak ettiği yere gitti." dedi.