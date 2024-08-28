CHP Tanju Özcan'a cezayı kesti: Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı

28 Ağustos 2024 18:44 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:51

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini görüşen parti disiplin kurulu üyeleri kınama cezası verdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bana sadık 50 vekil var” sözlerini kullanmış Özcan da “Sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” demişti.



Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkedilen Tanju Özcan'a kınama cezası verildi. Özcan'ın savunma vermek için katılmak yerine yazılı gönderdiği öğrenildi.

TANJU ÖZCAN KINAMA İÇİN KONUŞTU: BU KARARLA DÜNYA TARİHİNE GEÇTİM

Tanju Özcan gelen ceza karşısında sosyal medyadan açıklama yayınlayarak dünya tarihine geçtiğini söyledi. Özcan şunları belirtti: "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün hakkımda kınama cezası vermiş. Kararı saygı ile karşılıyorum ama enteresan bir durum ile karşı karşıyayım. Bu kararla dünya tarihine geçtim. Niye mi? Bir partilinin alabileceği (Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve Kesin İhraç) bütün cezaları almış oldum. Sanırım bu performansla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmışımdır"

KILIÇDAROĞLU "CENAZEME BİLE KATILMA" DEMİŞTİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan bu sözler sonrası CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" demişti.