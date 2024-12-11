CHP ve MHP'den kayyum zirvesi: TBMM'de görüştüler

11 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:04

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, belediyelere atanan kayyumlarla ilgili düzenleme için bugün TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ardından iki partiden de kısa bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığının CHP​ ve DEM Parti'li bazı belediyelere kayyım ataması siyasette tartışmalara yol açtı. Kayyım uygulamasına karşı çıkan 10 parti, söz konusu uygulamanın sonlandırılması için ortak kanun teklifi sundu.

MHP'DEN DESTEK GELDİ

CHP'nin kanun değişikliği teklifine MHP'den olumlu karşılık gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu’nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" açıklamasını yapmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: MHP'NİN YAKLAŞIMI KIYMETLİ

Feti Yıldız'dan gelen bu yaklaşımın kıymetli olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP kurmaylarıyla temasa geçip konuya ilişkin görüşme gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

TBMM'DE KAYYUM ZİRVESİ

Beklenen görüşmenin bugün yapılacağı öğrenildi. CHP ve MHP heyetleri, bugün saat 13.30'da Meclis'te bir araya gelerek belediyelere atanan kayyumlarla ilgili düzenlemeye dair görüşme gerçekleştirdi. CHP'li heyet MHP'yi ziyaret etti.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER BELLİ OLDU

Kritik toplantıya CHP adına Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katıldı. MHP'yi temsilen ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül yer aldı.

"MESELELER UZLAŞMA YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Erkan Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Başkanvekili sayın Ali Mahir Başarır Bey ve Genel Başkan yardımcısı Gül Çiftçi hanımefendinin ziyaretleri gerçekleştirdi. Biz de MHP olarak misafir etmekten fevkalade memnun olduk. Görüşmelerimizi yaptık, oldukça verimli bir diyalog olduğunu düşünüyoruz. MHP olarak da ülkemizin bütün meselelerini uzlaşmayla, sağduyu içerisinde çözülmesi gerektiğini ve gayretlerimizin bu yönde olacağını ifade ettik.

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILMALI"

CHP’nin kanun teklifleri özelinde ifade edecek olursak, Genel Başkanımız Bahçeli’nin de yapmış olduğu basın toplantısında ifade ettiği gibi öncelikle bir anayasa değişikliği çerçevesi içinde ve siyasi partiler kanunu kapsamında siyasi etik kanununun çıkarılmasıyla birlikte topyekûn ve kapsamlı bir değişikliğe ihtiyacımız olduğunu, TBMM’de bütün parti gruplarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz."

CHP: DESTEK VERİRLERSE MUTLU OLURUZ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları kaydetti:

"Biz de bugün CHP Grubu olarak ziyaret ettik. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanının alınabilmesi için kesin hükmün olması, kayyum atandığı takdirde de halkın seçtiği bir meclis üyesinin başkan seçilmesinin adil olduğunu söyledik. Değerlendirecekler kendi kurullarında. Destek verirlerse mutlu oluruz. Umarım Meclis’in ortak iradesiyle bu uygulamaya son veririz."