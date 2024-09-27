CHP yeniden genel kurula gidiyor! Fatih Atik'ten çok konuşulacak iddia

27 Eylül 2024 23:35 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 23:38

Son günlerde CHP'de artan 'partinin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışması İmamoğlu'na geleceği iddia edilen 'siyasi yasak' iddiasıyla daha da alevlendi. Olası yasak kararı gelmesine karşın İmamoğlu'nun adaylığının açıklanacağı iddia edilirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Atik, CHP'nin genel kurula kararı alıp genel başkanlık koltuğunda değişime gidebileceğinin konuştuğunu iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​'na geleceği iddia edilen siyasi yasak​ cezası ile gündeme gelirken ABB Başkanı Mansur Yavaş​'ın parti içi serzenişleriyle de konu başka bir boyuta geldi. Tüm bunlar yaşanırken TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP​'nin genel kurula gideceğini iddia etti.

Fatih Atik’in açıklamalarına göre, partide Mansur Yavaş’ın son dönemde yaptığı çıkışlar ve CHP içerisindeki adaylık tartışmaları bu tartışmaları körükledi.

"ADAYLIK ÇALIŞMASININ BİR PARÇASI"

CHP’nin önünde şu anda belirli bir seçim takvimi olmamasına rağmen, cumhurbaşkanlığı​ adaylığı konusu partiyi oldukça meşgul ettiğini ifade eden Atik, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik, İmamoğlu’nun mahkemede bulunan dosyası ve avukatının bu konudaki açıklamaları da İmamoğlu’nun adaylık kampanyasının bir parçası olduğunu öne sürdü.

"CHP GENEL KURULA GİDEBİLİR"

Önümüzdeki günlerde CHP’nin genel başkanının değiştirilmesi konusunun gündeme gelebileceği öne süren Atik, "Dün çok sayıda CHP'li isim Ankara'daydı. Konuşulan konu ise CHP'nin genel başkanının değiştirilmesi. Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar sıkça konuşulabilir" diye konuştu.

'OLASI CEZAYI CHP GÜNDEME GETİRİYOR'

Fatih Atik'in açıklamaları şu şekilde:

Mansur Yavaş son serzenişlerinde haklıydı. Kendisi bu çıkışları yaparak gerçek CHP'li olduğunu kanıtlamış oldu. CHP içinde itiraz kültürü yüksektir. Partideki adaylık tartışması daha da yükseldi. CHP içinde 'Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı seçildiği' konuşuluyor. Bunları gündeme AK Parti değil CHP getiriyor. Gökhan Günaydın ve İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları var. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çıkıp, 'Adayın anketlerde öne çıkması yeterli değil, parti içine de soracağız' dedi. Bu aslında 'anketlerde Mansur Yavaş'ın önde çıkarsa biz bunu kabul etmeyiz' demek.

'İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMA KAMPANYASI...'

Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının istinafta olmasıyla alakalı konu hakkında da İmamoğlu'nun avukatı çıkıp açıklama yaptı. Dosya henüz arşivde. İmamoğlu'nun davasının gündem getirilmesi aslında İmamoğlu'nu aday yapma kampanyasının bir parçası. Herkesin üzerinde baskı kuruluyor.

'CHP GENEL BAŞKANINI DEĞİŞTİREBİLİR'

CHP'nin önünde şu anda bekleyen bir takvim yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi çok çok uzakta. Mahkemenin önüne gelmeyen konu nasıl bu kadar konuşuluyor anlamıyorum. Dün çok sayıda CHP'li isim Ankara'daydı. Konuşulan konu ise CHP'nin genel başkanının değiştirilmesi. Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar sıkça konuşulabilir.