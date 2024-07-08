CHP'de acı kayıp! Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:32
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi sosyal medya hesabından CHP Karkamış İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzel duyurdu.
Gaziantep’in tanınmış siyasi isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
KARKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
CHP Karkamış İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu acı haberi duyurdu.
Mustafa Güzel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın vefat haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı