CHP'de erken seçim hazırlığı: Partililer sahaya iniyor

10 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 19:10

Tüzük kurultayını tamamlayan CHP'de erken seçim hazırlıkları için kollar sıvandı. CHP lideri Özgür Özel'in sandık için tarih vermesinin ardından partililer sahaya inip halkın sorunları için çözüm yolları sunulacak.

Tüzük kurultayını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yol haritasını belirledi. "Halkçılık programı" isimli parti programının çalışmalarının kısa süre içinde sonlanması ve yazım aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

PARTİLİLER SAHAYA İNİYOR

Daha sonraki aşamanın ise olası erken seçim hazırlıkları olacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim için Kasım 2025 ya da 2026'yı işaret etmesinden sonra partililer sahaya inmeye hazırlanıyor.

GENİŞ KESİMLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNULACAK

Geçen hafta gerçekleştirilen tüzük kurultayının sloganı haline gelen "Var bir çaresi" adıyla bir kampanya gerçekleştirilecek. Partililer sokağa inecek. Kampanya kapsamında afişler ve billboardlar süslenecek.

Kampanya kapsamında çekilecek reklam filminde belediyelerin "kent lokantası, çiftçi desteği, askıda fatura" gibi hizmetleri referans gösterilecek. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden atanamayan öğretmenlere emeklilere kadar toplumun ve ülkenin sorunlarına çözümler sunulacak.

Kampanya hazırlıklarının kısa sürede tamamlanıp sonbaharda çalışmalara resmen başlanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ATO Congresium'da yapılan 20. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete erken seçim çağrısı yapıp şöyle konuşmuştu:

"Gelecek sene kasım ayı, Erdoğan'ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2,5 sene daha durursa asla bir daha aday olamaz ama 2,5 yılı geçirmeden ‘ben kendime güveniyorum, çıkarım' derse biz Meclis'te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya ve bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya varsanız, CHP buradadır, seçime girecektir ve sonuç değişmeyecektir."