Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

CHP'de gizli protokol iddiası: İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı!

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu davasındaki tutumuna ilişkin eleştiriler sürerken çarpıcı bir iddia kulislerde konuşuluyor. Özel ve İmamoğlu'nun arasındaki siyasi iş birliğinin sadece görüntüde değil yazılı bir belgeyle de imzaladığı öne sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ayrıntıları paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 22:22

Cumhuriyet Halk Partisi'nin usulsüz olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan olan 38. Olağan Kurultay davasının 30 Haziran'daki duruşmasına saatler kalmışken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik yolsuzluk davasıyla görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor.

CHP'de gizli protokol iddiası: İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı!

İKİSİ ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında medyaya yansıyan gerginlikte yaşananları henüz teyit edemediğini söyledi. Atik Kılıçddaroğlu'na bazı CHP milletvekillerinin destek vermek istediğini ancak sosyal medyadaki linç kampanyası sebebiyle geri çekildiklerini söyledi.
Atik, CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında bir mutabakat olduğunu ve kendilerinin bunu AK Parti'nin ilk iktidar yılındaki Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşmaya benzettiklerini söyledi. Atik CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre ikilinin kendi aralarında imzaladıkları metin olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Defalarca uyarılmasına rağmen Özel, İmamoğlu ile mesafeyi açmıyor. İkisinin arasında bir mutabakat ve anlaşma olduğu söyleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk iktidar olduklarındaki mutabakatı örnek alıyorlar kendilerine. Elbette Gül ve Erdoğan arasında mutabakat yoktu ama Özel ile İmamoğlu arasında imzalanmış bir metinden söz ediyorlar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: CHP'nin yeni planı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#ekrem imamoğlu
#chp
# AKP
# AKP İnşaat
# AKPınar
#AKP
#akpınar
#metin akpınar
#Mutabakat
#Ousuzluk Davası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.