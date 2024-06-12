CHP'de istifa: Elimden geleni yapmaya gayret gösterdim

12 Haziran 2024 18:53 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Samet Kahraman görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa açıklamasında CHP'deki mücadelenin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Kahraman, yeni gelecek il başkanına başarılar diledi.

Görev süresi boyunca Edirne için çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kahraman, CHP'ye ve Edirne'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kahraman'ın ayrılık açıklaması şu şekilde oldu:

"Bu mücadelemizin bir bayrak yarışı olduğunu bilerek bu zamana kadar içtenlik ve samimiyetle görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim."

Yeni il başkanının kim olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.