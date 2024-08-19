CHP'de kriz! WhatsApp hesabı çalındı: Profil fotoğrafına Erdoğan'ı koydular

19 Ağustos 2024 17:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; WhatsApp hesabının çalındığını duyurdu.

"GÜVENLİ OLMADIĞINI BİLMENİZİ İSTERİM"

Hesabının kötü niyetli kişilerce çalındığını belirten Yücel, "Bu süreçte hesabımdan gelen mesajların, aramaların veya diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

BİLGİ SIZDIRILDI MI?

Yücel’in profil fotosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ile değiştirildi. Yücel’in bu açıklaması ile eş zamanlı olarak CHP’li vekillerin olduğu gruptan çıkarıldığı öğrenildi. CHP bir yandan da gruptan bilgi sızıp sızmadığına dair araştırma yapmaya başladı.