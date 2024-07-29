CHP'de kurultay hareketliliği! Parti içi muhalifler harekete geçti 

29 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:05

CHP'de eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tüzük kurultayı öncesi parti içindeki muhalefet harekete geçti. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesi yurt gezilerine çıkarken İzmir'de verdiği mesajlar dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir konuşmasında tekrar Genel Başkanlığa açık kapı bırakmıştı. Delege, partililer isterse aday olabileceğinin mesajını vermişti. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu taraftarlarının tüzük kurultayını seçimli bir genel başkanlık kurultayına çevirip çeviremeyeceği konuşulurken İstanbul'da ilk adım atıldı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler İstanbul'da ‘Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı’nda bir araya geldi.

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VURGUSU

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada ‘parti içi demokrasi’ vurgusu yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecek tüzük kurultayıyla ilgili “Cesurlar bir adım öne çıksın” sözlerine atıfta bulunan Kerimoğlu, “Bir adım öne çıkıyoruz, ayağa kalkıyoruz” ifadeleriyle partililere seslendi.

Kerimoğlu, şunları söyledi:

“Çalıştayda emeği geçen herkesi kutluyorum. Yaklaşık iki aydır partide emeği geçmiş arkadaşlarımızla yaptığımız bu çalışmayı sizlerin onayına sunmadan da basına, il başkanlığına, genel merkeze gönderebilirdik. İstedik ki, tüzüğümüzü örgütümüzün huzurunda sizlerle değerlendirelim, buradan çıkan bir onayla partimizin yetkili kurullarına teslim edelim.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Önceki Genel Başkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu “Cesurlar bir adım öne çıksın” dedi. Cesurlar, bir adım öne çıkıyoruz ve ayağa kalkıyoruz. CHP’de demokratik bir tüzük, üyenin hakkının korunması, belediyelerin vesayetinin önüne geçilmesi için mücadele ediyoruz.”

'ÖN SEÇİM' TALEBİ KABUL EDİLDİ

Kerimoğlu’nun coşkuyla karşılık bulan sözlerinin ardından çalıştayın 10 maddelik sonuç bildirgesi oy birliğiyle kabul edildi. Bildirgede, seçimlerde adayların zorunlu ön seçim yoluyla belirlenmesi talebi ilk sırada yer aldı. Diğer yandan delegelik sistemi, oy kullanımı, üyelik tanımı, parti içi seçme ve seçilme hakkı, mali disiplin, üç dönem kuralı, genel sekreterlik ve etik kuruluna ilişkin talepler belirtildi.