CHP'de kurultay süreci için sembolik start! Özgür Özel'den dikkat çeken mesajlar

04 Eylül 2024 16:07 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:17

CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapıldı. Eski 3 genel başkanın katıldığı ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almadığı kurultayda CHP lideri Özgür Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

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CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel, partisinin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü anarak başladığı konuşmasında, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını belirtti. "Bizim kurultaylarımız liderlerden emir almaz, görev üstlenmez. Görev verir" ifadelerini kullanan Özel, CHP'nin iktidara en güçlü ve tek aday olduğunu vurguladı ve ilk seçimde CHP'yi iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini de dile getiren Özel, "Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. CHP'nin amacı, güçlü, zengin ve dünya ile rekabet eden, AB'ye tam üye bir Türkiye'dir" diye konuştu.

"BİZİM KURULTAYLARIMIZ LİDERLERDEN TALİMAT ALMAZ"

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kurultaylarımızın özelliği şudur. Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz. Liderlerin dediğini yapmaz. Liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefessiz dinleme yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev almaz, görev verir. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki Sivas kongresi, Cumhuriyet Halk Fırkasının kadrolarına, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, mandayı himayeyi reddetme, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevi vermiştir. 1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel bakan seçmiş, partimizin işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMAKTIR"

Bülent Ecevit'te kadroları ile bu görevi yerine getirdi. 5 Kasım kurultayında bize verilen görev de partimizin önünü açacak değişimleri sağlamak ve önceki genel seçimlerde birinci parti olma göreviydi. Biz bu görevi kurultayımızdan aldık. İlk görevi başarıyla tamamladık. Şimdi bize düşen görev örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmaktır. Kısır kavga ve şahsi tartışmalarla değil nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürüterek, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gidip, Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmaktır"