CHP'de muhalif belediye başkanları krizi! Özgür Özel kararını verdi

05 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:31

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanmasının ardından, CHP'nin karara tepki olarak düzenlediği Esenyurt mitingine CHP'li 3 belediye başkanının katılmaması parti içinde krize yol açtı. CHP lideri Özgür Özel, parti merkezinin görüşleriyle ters düşen Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal hakkında kararını verdi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı, yerine kayyım atandı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm CHP'li belediye başkanlarını Esenyurt mitingine çağırdı. Ancak mitingde gözler 3 ismi aradı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mitinge katılmadı. Mitinge katılmayan isimlerin CHP yönetimine ters düşen açıklamaları da parti içinde yaşanan krizi gözler önüne sererken, Özgür Özel söz konusu başkanlar için yeni bir karar aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEM PARTİ'YE DESTEK

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ardından DEM Parti yönetimindeki 3 belediyeye daha kayyım atandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi'nde belediye başkanlarının yerine il valileri, Halfeti Belediye Başkanı'nın yerine ise ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı. Kayyım kararını kabul etmeyeceklerini belirten Özgür Özel de destek için Mardin'e giderek görevden alınan belediye başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

UZLAŞMA YOK AMA KAPILAR AÇIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti meclisi toplantısında 'normalleşme' sürecinde bundan sonra izlenecek rol haritasını konuştuğu öğrenildi. İktidarla uzlaşma niyetinde olmadıklarını bildiren Özel'in buna rağmen kapıları açık tutacağı ama mücadeleyi de en sert biçimde yapacağı belirtildi.

3 BELEDİYE BAŞKANINI ANKARA'YA ÇAĞIRACAK

CHP'de parti yönetiminin DEM Partililerle bir araya gelmesine karşı çıkan milliyetçi çizgideki belediye başkanları yaptığı açıklamalar krizi gün yüzüne çıkardı. Cumhuriyet'in haberine göre; Özel'in kayyım kararlarının ardından parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını Ankara'ya çağırıp çatlak ses çıkarmamaları konusunda uyaracağı öğrenildi.

MECLİS'TE SERT MUHALEFET

Öte yandan CHP kayyım uygulamasına tepki olarak Meclis Genel Kurulunda sert bir muhalefet yapmayı planlıyor. Özgür Özel'in bugünkü CHP grup toplantısında kayyım kararlarına sert tepki göstereceği belirtildi.