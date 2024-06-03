CHP'de MYK toplantısı: Dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi masada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
03 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:31
CHP Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iadeiziyaret, Dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi var...
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 12.40'ta başlayan toplantının gündeminde kritik birçok konu var...
MASADA BİRÇOK KONU VAR
Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; MYK’de ana gündem maddeleri ise şu şekilde olacak;
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-I ziyaret
- Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri,
- Parti içi disiplin dosyaları,
- Miting takvimi,
- Dış politikadaki gelişmeler,
- Ekonomi
- Genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumlar
Kaynak: tgrthaber.com