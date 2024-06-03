CHP'de MYK toplantısı: Dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi masada

03 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:31

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 12.40'ta başlayan toplantının gündeminde kritik birçok konu var...

MASADA BİRÇOK KONU VAR

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; MYK’de ana gündem maddeleri ise şu şekilde olacak;