CHP'de Özgür Özel ve Mansur Yavaş ön seçim için görüştü! Kulis bilgisi sızdı

05 Şubat 2025 06:13 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 06:22

CHP lideri Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek" demiş, ABB Başkanı Yavaş ise bu çıkışa 'çok erken' diyerek şerh düşmüştü. İkilinin konuyu bir araya gelerek yeniden masaya yatırdığı belirtirken gazeteci Kübra Par zirveye ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP'de son günlerde erken seçim taleplerine paralel olarak partinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde çalkantı yaşanıyor. Kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan birinin adaylığına kesin gözüyle bakılırken Genel Başkan Özgür Özel'den tartışmaları alevlendiren bir çıkış gelmişti. CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin, “1,6 milyon parti üyesi karar verecek” açıklamasında bulunmuştu.

YAVAŞ "DAHA ERKEN" DEDİ

Ancak bu açıklamaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, temkinli yaklaşmış ve "Aday belirlemek için henüz erken. Seçim tarihi belli değil ve Türkiye’de şartlar değişebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Adaylık konusundaki görüş ayrılıkları sürerken, gazeteci Kübra Par, tv100 canlı yayınında CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bir kulis bilgisini paylaştı. Par’ın aktardığına göre, Özgür Özel ve Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

"UZLAŞI OLMADI" İDDİASI

Par, toplantıya ilişkin edindiği bilgiyi aktararak, "CHP’li üst düzey bir kaynaktan öğrendiğime göre, Mansur Yavaş toplantıda aday belirleme sürecine dair çekincelerini dile getirdi ve sürecin erken olduğunu yineledi. Özgür Özel ise ön seçim vurgusunu sürdürdü. Şu an için taraflar arasında net bir uzlaşı sağlanmış değil” ifadelerini kullandı.