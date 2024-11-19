CHP'de 'safları sıklaştırın' gerilimi! Kılıçdaroğlu'na Yavaş'tan destek, İmamoğlu'ndan gönderme

19 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:50

Hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davayla ilgili destek isteyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'safları sıkılaştırın' çağrısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir gönderme geldi. "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" sözleriyle paylaşımda bulunan İmamoğlu tartışmaları beraberinde getirdi. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptığı yorumları yapılan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, paylaşımın tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu​ hakkında açılan hapis​ ve siyasi yasak​ istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına ilişkin "safları sıklaştırın" başlıklı yayımladığı videoyla CHP​'de yeni bir krizin kapıları aralanmış oldu. Kılıçdaroğlu'na ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da safını belirleyen Mansur Yavaş'ın ardından bir paylaşımda bulundu.

"BİZİM SAFIMIZ BELLİ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından pazar ziyaretinde çekilen görüntülerini yayınlayarak, altına şu notu düştü: "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı."

KILIÇDAROĞLU VİDEO YAYINLADI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre önce X'te yayınladığı yeni videoda hakim karşısına çıkacağını ve hesap sormak için mahkemeye gideceğini söyledi.

"DOSTLAR SAFLARI SIKLAŞTIRIN"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağım. Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için, geleceğimiz için gidiyorum. Dostlar safları sıklaştırın." dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını açıklayarak şunları söyledi:

7'inci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava​, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: 'TAMAMEN TESADÜF'

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV 100'de katıldığı programda, Murat Ongun ile yaptığı görüşmede gündemdeki bu konuları sorduğunu ifade ederek Ongun'dan videonun açıklamasının tamamen tesadüf olduğunu ve hiçbir şekilde Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı bir yanıt olmadığını söyledi.