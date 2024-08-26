CHP'de Tüzük Kurultayı mesaisi! Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile görüştü

26 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:53

CHP'de eylül ayında yapılacak olan Tüzük Kurultayı için geri sayım sürüyor. CHP'de bu süreçte hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile bir araya geldi.

TEK TEK ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi eski genel başkanlarla İstanbul'da buluşan Özgür Özel, parti tüzüğünde planlanan değişikliklerle ilgili önerileri aldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Eski CHP genel başkanları ile bir araya gelen Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme yapması bekleniyor.