CHP'de Tüzük Kurultayı mesaisi! Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 16:48 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:53
CHP'nin Tüzük Kurultayı için mesaisi sürüyor. Özgür Özel, Tüzük Kurultayı öncesi CHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşen Özel, önerilerini topladı.
CHP'de eylül ayında yapılacak olan Tüzük Kurultayı için geri sayım sürüyor. CHP'de bu süreçte hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP genel başkanları ile bir araya geldi.
TEK TEK ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ
Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi eski genel başkanlarla İstanbul'da buluşan Özgür Özel, parti tüzüğünde planlanan değişikliklerle ilgili önerileri aldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Eski CHP genel başkanları ile bir araya gelen Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com