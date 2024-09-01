CHP'de tüzük mesaisi! CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

01 Eylül 2024 15:56 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 16:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Tüzük Kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, 4-9 Eylül tarihleri arasından bir Değişim Kurultayı öngördüklerini söyledi. 4 Eylül günü tarihe önemli bir atıf yapılacağını belirten Özel, "Güçlü bir katılımla birlikte Sivas'a gideceğiz ve Değişim Kurultayı'nı Sivas'ta başlatacağız" dedi.

"7 ve 8 Eylül günü Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz?" sorusunun cevabı olan programımızı tartışmaya başlayacağız" diyen CHP lideri, "Önce talep toplayacağız, sonra da CHP'nin önerisini halkımıza arz edeceğiz. Herkes hangi konuda ne konuşacağını, sınırlarımızı, ortak mutabakatımızı, gelecekteki hükümet programımızın iskeletini öğrenmiş olacak" diye konuştu.

Bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyuran CHP lideri Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na tüzükle ilgili gelinen noktayı anlatıp önerilerini alacağını ve görüşlerini Tüzük Komisyonu'na teslim edeceğini söyledi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU AÇIKLAMASI

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren CHP lideri, "Birileri 33 yaşındaki bir kadını sadece düşüncelerini açıkladı diye içeri atıyorsa ona sonuna kadar karşıyım. Ona sahip çıkmak boynumuzun borcu. Ama ifadelerinde kalp kıracak, üzecek, birileri tarafından istismar edilip hepimize mal edilecek söylemler varsa çok erkenden ayrışmak lazım" dedi.