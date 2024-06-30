CHP'den 'asgari ücret' ve 'emekliye zam' mitingi!

30 Haziran 2024 13:20 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:30

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kocaeli Gebze'de düzenleyeceği 'Emek Mitingi' bugün saat 17.00'de partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla başlayacak. Temmuz ayında ücretlere ara zam yapılması tartışmaları sürerken, CHP ara zammın gerekli olduğunu savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerde de asgari ücrete ara zam konusu gündeme getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en son yaptığı açıklamada, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını söyleyip tartışmalar bir kez daha noktayı koymuştu.

MYK'DA KONUŞULMUŞ, MİTİNG İÇİN GEBZE SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete iletmek amacıyla düzenlediği 'Emek Mitingi'nin nerede yapılacağı MYK toplantısında görüşülmüş ve nüfusunun büyük bir kısmı asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması kararlaştırılmıştı. Sonuç olarak, mitingin Gebze'de yapılmasına karar verilmişti.

Mitingde yalnızca asgari ücretle geçinenlere değil, emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlere hitap edilmesi bekleniyor. Özgür Özel'in ise geçim sıkıntısı çekenlerin sesini duyurmak amacıyla hükümete baskı kurması öngörülüyor.