CHP'den Dervişoğlu'na peş peşe tebrik!

28 Nisan 2024 02:07 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 02:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Grup başkanı Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu.

MANSUR YAVAŞ: 'BAŞARILAR DİLİYORUM'

ABB Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay’ında Genel Başkan seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.''

EKREM İMAMOĞLU: 'UZUN MESAİMİZ OLDU'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

''İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum. Önceki Genel Başkan Sayın Meral Akşener ile uzun yıllara dayanan mesaimiz oldu. Kendisine bundan sonraki sürecinde başarılar dilerim. İYİ Parti’ye gönül vermiş kıymetli vatandaşlarımıza da hayırlı olsun temennimi iletiyorum.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DİKKATLE TAKİP ETTİK"

Özgür Özel seçim sonuçlarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar. Hem de ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz de dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte Grup Başkanvekilliği yaptığım İYİ Parti'de çok emeği olan, çok kıymetli bir isimdir.

Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey ile birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti iyi insanlardan oluşan bir partidir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER HAKKINI HELAL ETSİN"

Özgür Özel, İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da konuştu. Özel, Akşener'e sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. Özel'in konuşması şu şekilde yer aldı:

"Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye İttifakı ile birlikte olarak AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun. Ayrıca Meral Akşener çok değerli bir insan, türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan insandır. Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu ile mimarlarından birisidir.

Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz, o da hakkını helal etsin. İYİ Parti ve İYİ Partililer için hayırlı olsun"