CHP'den Devlet Bahçeli'ye çağrı: İmralı'dan medet ummayın

12 Kasım 2024 01:10 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 01:11

CHP'den İmralı çağrısını yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bahçeli'yi hedef alarak "İmralı'dan medet ummayın" dedi.

CHP​ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel​, MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri sonrası anayasa değişikliği isteğine işaret ederek "Bahçeli, Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır" sözlerini kullandı.

Parti içindeki kurultay iddialarını da değerlendiren Yücel, "CHP'nin kurultay gibi bir gündemi, tartışması yoktur. CHP'nin odaklandığı tek şey iktidar olmaktır. Halkın sorunlarına çözüm üretmek, halkın gündemiyle ilgilenmektir." dedi.

"İMRALI'DAN MEDET UMMAYIN"

"Bahçeli, Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır" diyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bahçeli'ye seslendi:

"Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. CHP, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır."